Outils spirituels pour le bien être intérieur et extérieur Espace Saint Antoine Paris samedi 18 octobre 2025.

Nous avons le plaisir de vous inviter à la retransmission en direct d’une conférence avec Sant Rajinder Singh Ji Maharaj, guide spirituel et auteur de renommée internationale.

Par son approche simple et pratique, Il inspire des millions de personnes à trouver la paix, la sérénité et un sens plus profond à leur vie.

Le programme comprendra :

‌Une introduction à la méditation sur la Lumière et le Son intérieurs

‌Des outils pratiques pour réduire le stress et cultiver la sérénité

‌La conférence en direct de Rajinder Singh Ji (en anglais, avec traduction simultanée en français)

‌Une courte expérience de méditation accessible à tous.

Entrée libre et gratuite ouverte à tous.

Aucune expérience préalable n’est nécessaire, venez simplement avec l’envie de découvrir la méditation et la paix intérieure.

Conférence sur une méthode de méditation.

Le samedi 18 octobre 2025

de 13h45 à 18h00

gratuit Public adultes.

Espace Saint Antoine 196, rue du faubourg Saint Antoine 75012 Paris

+33755603500 frinfo@sos.org