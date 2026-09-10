Outre la visite libre du parc et jardin et extérieur du Manoir : Initiation à la Sylvothérapie avec des arbres bicentenaires, Manoir du Klaphouck SOCX, Socx
samedi 19 septembre 2026 · Manoir du Klaphouck SOCX · Socx
Informations pratiques
Outre la visite libre du parc et jardin et extérieur du Manoir : Initiation à la Sylvothérapie avec des arbres bicentenaires 19 et 20 septembre Manoir du Klaphouck SOCX Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T01:00:00+02:00 – 2026-09-19T01:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre du parc et jardin et extérieur du manoir
Initiation à la Sylvothérapie
Manoir du Klaphouck SOCX 1 route de saint omer 59240 SOCX Socx 59380 Nord Hauts-de-France 0607497088 https://www.guide-tourisme-france.com/VISITER/manoir-klaphouck–socx-31225.htm Manoir de 1785
Parc et jardin 3ha5 inscrits à l’IMSH Parking
Visite libre du parc et jardin et extérieur du manoir
©Bernard ANDRIES