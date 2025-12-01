Ouvert à tous, 10 ans d’histoires partagées, de vies métamorphosées L’association Le Cocon fête ses 10 ans ! Centre social le Planty Cholet

Ouvert à tous, 10 ans d’histoires partagées, de vies métamorphosées L’association Le Cocon fête ses 10 ans !

Centre social le Planty 55 Rue du Planty Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 23:00:00

2025-12-20

Depuis 10 ans, l’association Le Cocon accompagne les personnes en situation de surpoids et d’obésité ou qui l’ont été dans leur parcours de santé et de bien-être.

Pour célébrer une décennie d’écoute, de partage et d’engagement collectif, l’association vous invite à une grande journée conviviale le samedi 20 décembre 2025, de 16h à 23h, au centre social du Planty à Cholet.

Dès 16h, l’après-midi est gratuit, ouvert à tous pour célébrer, échanger, et découvrir l’association autrement.

Découverte des stands partenaires Davaze Marion d’un instant de bonheur bien être est socio-coiffeuse, Emmanuelle Jaouen diététicienne nutritionniste, Novo Nordisk présente la fresque de la maladie de l’obésité, Bodynov apporte des solutions 100% sur-mesure qui facilitent le quotidien et bien d’autres acteurs locaux.

17h30 Estelle de L’appart Chic propose un défilé avec la participation des adhérentes de l’association mais aussi en compagnie de Melissa Philippe Miss Ronde Pays de Loire 2025.

A partir de 19h la Réservation payante obligatoire via le QR code de l’affiche pour partager un buffet convivial et pour profiter du spectacle à suivre.

Réservation au tarif de 10€ sur HelloAsso. ( places limitées)

20h30 à 23h Spectacle GROSSE joué par Sylvie Debras, mise en scène Mélanie Manuélian de la compagnie Bayadelle.

Une histoire pesante mais sans lourdeur . A 13 ans une gamine charpentée mais encore grosse . Elle grossit de façon inexplicable à l’âge de 20 ans ou elle subit un drame familial. Elle raconte une lutte en passant par la case H. Une prise de conscience du mouvement d’une société qui déclare la guerre aux (rondeurs des) femmes. Sa vie continue de défiler, de M comme médecins, P comme publicité, S comme sports et T comme tyrannie de l’apparence pour arriver à Z zéro régime !

Suivez l’association sur Facebook Association Le Cocon Cholet .

