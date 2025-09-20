Ouverture : ancienne chapelle des soeurs de la charité Ancien couvent des soeurs de la Charité Nîmes

Ouverture : ancienne chapelle des soeurs de la charité Ancien couvent des soeurs de la Charité Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Ouverture : ancienne chapelle des soeurs de la charité Samedi 20 septembre, 10h00 Ancien couvent des soeurs de la Charité Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Ce monument méconnu du patrimoine nîmois est l’œuvre d’Henri Révoil, architecte ayant travaillé à la restauration de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor et des Arènes au XIXe siècle. L’intérieur est remarquable par ses magnifiques statues et sa grande nef bordée de tribunes.

Ancien couvent des soeurs de la Charité 3 Rue de la Faïence, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Cet ancien couvent est englobé avec le fort dans de nouvelles fortifications. La communauté est reconnue en juillet 1855. La première pierre de la chapelle est posée le 15 mai 1862 par Mgr Plantier et l’édifice est consacré le 22 septembre 1864. Elle est l’oeuvre de l’architecte diocésain Henry Révoil.

Ce monument méconnu du patrimoine nîmois est l’œuvre d’Henri Révoil, architecte ayant travaillé à la restauration de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor et des Arènes au XIXe siècle. L’intérieur…

© Dominique Marck – Ville de Nîmes