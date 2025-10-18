Ouverture Animastar #20 : Arco Cinéma LE STAR Strasbourg

Ouverture Animastar #20 : Arco Cinéma LE STAR Strasbourg samedi 18 octobre 2025.

Ouverture Animastar #20 : Arco Samedi 18 octobre, 16h30 Cinéma LE STAR Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T16:30:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-18T16:30:00 – 2025-10-18T18:00:00

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui.

Cinéma LE STAR 27/31 RUE DU JEU DES ENFANTS Strasbourg Strasbourg 67003 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F580460/D1760797800/VF/ »}]

Arco