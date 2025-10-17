Ouverture Atelier d’Artiste Christa Louhans
Ouverture Atelier d’Artiste Christa Louhans vendredi 17 octobre 2025.
Ouverture Atelier d’Artiste
Christa 26 Grande-Rue Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 14:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-17 2025-10-18
L’Atelier des Arcades Christa participe à l’événement régional POAA (Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes) organisé par SEIZE MILLE réseau art contemporain Bourgogne Franche-Comté.
La plasticienne accueillera le public dans son atelier.
Informations complémentaires en ligne.
Vous trouverez l’ensemble des Ateliers à visiter pour l’occasion ! .
Christa 26 Grande-Rue Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 98 32 47 guerin.christa@orange.fr
English : Ouverture Atelier d’Artiste
German : Ouverture Atelier d’Artiste
Italiano :
Espanol :
L’événement Ouverture Atelier d’Artiste Louhans a été mis à jour le 2025-10-10 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II