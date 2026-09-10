Ouverture au public du siège du Cercle Généalogique d’Alsace, Cercle Généalogique d’Alsace, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Cercle Généalogique d'Alsace · Strasbourg
Informations pratiques
Ouverture au public du siège du Cercle Généalogique d’Alsace 19 et 20 septembre Cercle Généalogique d’Alsace Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
A la découverte de vos ancêtres alsaciens, aide à la recherche, découverte d’ouvrages selon vos communes d’origine, démonstration du site internet.
Merci de vous munir des éléments nécessaire pour vous aider (identité des parents, grands-parents, lieux d’orignes (communes), date de naissance et de décès, conjoint… toute information utile pour vous aider à débuter ou avancer dans vos recherches.
Cercle Généalogique d’Alsace 41 rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg Strasbourg 67075 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est 03 67 07 03 70 https://alsace-genealogie.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100067152452748 Siège du CGA, lieu du secrétariat et de la bibliothèque, lieu de consultation et d’aide à la recherche. parking à proximité, depuis la gare, bus ligne 2 direction jardin des deux rives, arrêt Tauler
A la découverte de vos ancêtres alsaciens, aide à la recherche, découverte d’ouvrages selon vos communes d’origine, démonstration du site internet.
Cercle Généalogique d’Alsace
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