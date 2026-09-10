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Ouverture au public du siège du Cercle Généalogique d’Alsace, Cercle Généalogique d’Alsace, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Cercle Généalogique d'Alsace · Strasbourg

Ouverture au public du siège du Cercle Généalogique d’Alsace, Cercle Généalogique d’Alsace, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cercle Généalogique d'Alsace
Adresse
41 rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg
Ville
67075 Strasbourg
Département
Bas-Rhin

Ouverture au public du siège du Cercle Généalogique d’Alsace 19 et 20 septembre Cercle Généalogique d’Alsace Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A la découverte de vos ancêtres alsaciens, aide à la recherche, découverte d’ouvrages selon vos communes d’origine, démonstration du site internet.
Merci de vous munir des éléments nécessaire pour vous aider (identité des parents, grands-parents, lieux d’orignes (communes), date de naissance et de décès, conjoint… toute information utile pour vous aider à débuter ou avancer dans vos recherches.

Cercle Généalogique d’Alsace 41 rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg Strasbourg 67075 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est 03 67 07 03 70 https://alsace-genealogie.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100067152452748 Siège du CGA, lieu du secrétariat et de la bibliothèque, lieu de consultation et d’aide à la recherche. parking à proximité, depuis la gare, bus ligne 2 direction jardin des deux rives, arrêt Tauler
A la découverte de vos ancêtres alsaciens, aide à la recherche, découverte d’ouvrages selon vos communes d’origine, démonstration du site internet.

Cercle Généalogique d’Alsace

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