Bas-Rhin

Ouverture Auberge du Donnenbach Etang du Donnenbach Frohmuhl Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-29 10:00:00

fin : 2025-08-03 18:00:00

Date(s) :

2025-06-29

2025-07-06

2025-07-27

2025-08-03

2025-08-10

2025-08-24

2025-09-07

Ouverture de l’auberge par les associations locales du territoire

L’auberge du Donnenbach reprend du service et propose une petite restauration et buvette, tous les dimanches jusqu’en septembre !

Différentes associations se relayeront tout au long de l’été pour vous accueillir. La totalité des recettes ira aux associations locales. .

Etang du Donnenbach

Frohmuhl 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 49 59 contact@parc-vosges-nord.fr

English :

Opening of the hostel by local associations

German :

Eröffnung der Herberge durch die örtlichen Vereine des Gebiets

Italiano :

Apertura dell’ostello da parte delle associazioni locali

Espanol :

Apertura del albergue por asociaciones locales

