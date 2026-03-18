Ouverture boutique De Faire et de Savoir

3 rue de la Traverse Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Du local, du fait main et beaucoup de passion…

La boutique collective Faire et Savoir ouvre bientôt ses portes dans des locaux entièrement rénovés. Artisans et producteurs vous y attendent ! .

3 rue de la Traverse Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 6 78 32 88 34 lesamisdelaferme12@gmail.com

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English :

Local, handmade and full of passion?

L’événement Ouverture boutique De Faire et de Savoir Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)