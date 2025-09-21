Ouverture Chapelle Ste Appolonie Chapelle Sainte Appolonie Les Assions

Ouverture Chapelle Ste Appolonie Dimanche 21 septembre, 10h00 Chapelle Sainte Appolonie Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir ou redécouvrir la Chapelle sainte APPOLONIE suite à sa restauration extérieure et intérieure. Les bénévoles de l’association Bibliothèque Anim’assions auront le plaisir de vous conter la renaissance de ce lieu, situé sur la colline qui domine notre le village et offre un point de vue extraordinaire.

Pique-nique sorti du sac et animations possibles, n’hésitez pas à venir profiter de ce moment de partage avec vos instruments, vos poémes…

Ouvert à tous, le site reste malheureusement difficle d’accès (petit chemin sinueux) aux personnes à mobilité réduite.

Chapelle Sainte Appolonie 07140 LES ASSIONS Les Assions 07140 Saint-Jean-de-Belleville Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 37 20 06 http://www.les-assions.fr Chapelle érigée à l’issue de la campagne Napoléonienne en Russie en 1813 par des soldats revenus sains et saufs .

Elle fut bénite en 1817, et était un lieu de pèlerinage. Sise à 317m d’altitude elle offre un panorama fabuleux à 360 degré sur la vallée. Il est nécessaire de se garer au Chef-Lieu (plusieurs parkings disponible à coté de l’école). L’accès à la chapelle se fait par un petit chemin escarpé, déconseillé aux personnes qui ont des difficulté à se mouvoir.

M. Thierry Bruyere Isnard