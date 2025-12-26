Ouverture Club de fléchettes l’Abeille Auventaise, Salle de la Prade Saint-Auvent

Ouverture Club de fléchettes l’Abeille Auventaise

Salle de la Prade 16 Rue de la Fontaine des Murs Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Venez à la rencontre du club de fléchettes l’Abeille Auventaise, essayer d’atteindre la cible et peut être vous inscrire.

Le Club organisera ensuite ses séances chaque mardi de 18h à 22h. .

Salle de la Prade 16 Rue de la Fontaine des Murs Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 86 98 58 abeilleauventaise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ouverture Club de fléchettes l’Abeille Auventaise

L’événement Ouverture Club de fléchettes l’Abeille Auventaise Saint-Auvent a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Ouest Limousin