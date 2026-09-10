OUVERTURE D’ATELIER DE LAURANE DESJONQUERES, Résidence d’artiste, Issoudun

Informations pratiques

OUVERTURE D’ATELIER DE LAURANE DESJONQUERES 19 et 20 septembre Résidence d’artiste Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre de sa résidence à Issoudun et pour les journées européennes du Patrimoine, l’artiste plasticienne Laurane Desjonquères ouvre les portes de son atelier et vous invite à explorer son travail autour de la laine.

Laurane Desjonquères développe une pratique centrée sur le textile, interrogeant la place du vivant et des savoir-faire artisanaux au sein de notre société. Par l’apprentissage de la transformation de la laine brute jusqu’au fil teint, elle explore les relations entre artisanat et industrialisation, gestes traditionnels et automatisation, nature et urbanisation.

Diplômée de la Villa Arson, elle poursuit à Issoudun une recherche sur les adventices du territoire, qu’elle traduit en tableaux de laine feutrée et en sculptures tricotées. Cette gestuelle lente et consciente l’ancre dans une temporalité qui contraste avec les rythmes effrénés des productions modernes. À travers la laine de mouton française, jugée aujourd’hui comme un déchet, et les plantes jugées comme mauvaises herbes, Laurane Desjonquères tient à valoriser ce qui est délaissé.

A LA RÉSIDENCE D’ARTISTE – 2 rue de la Triperie, 36100 Issoudun

Résidence d’artiste 2 rue de la Triperie 36100 Issoudun Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire

Dans le cadre de sa résidence à Issoudun et pour les journées européennes du Patrimoine, l’artiste plasticienne Laurane Desjonquères ouvre les portes de son atelier et vous invite à explorer son de …

©Laurane Desjonqueres