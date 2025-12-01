Ouverture d’atelier d’Ella C Bernard Lindre-Basse
Ouverture d’atelier d’Ella C Bernard Lindre-Basse mercredi 10 décembre 2025.
Ouverture d’atelier d’Ella C Bernard
10b rue des cigognes Lindre-Basse Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-10 18:30:00
fin : 2025-12-10 20:30:00
2025-12-10
Ella C Bernard est une artiste qui pratique la sculpture, l’image en mouvement et les formes textuelles. Ses installations nouent, scotchent, assemblent et tordent des objets collectés ou récupérés, auxquels s’ajoutent parfois des éléments en céramique, métal ou béton. Plutôt qu’une simple esthétique de la récupération, son travail traduit une volonté de réappropriation des espaces. Habituellement relégués à l’invisible, les rebuts industriels et les produits de consommation abandonnés, rejetés ou promis à l’obsolescence révèlent des systèmes cachés ou marginalisés qui participent pourtant activement à l’organisation des flux (électriques, hydrauliques ou de télécommunication) soutenant notre société contemporaine.
Pour la résidence à Lindre-Basse, ce sont des sangles, des cordages et des pneus qui sont remis en circuit. Les installations expérimentent sur la force de résistance du matériel, dans les torsions et les étirements, mais aussi d’une certaine forme de fragilité dans leurs accrochages.
Le programme de résidence d’artistes est organisé en collaboration avec le Parc Naturel Régional de Lorraine et la commune de Lindre-Basse.Tout public
10b rue des cigognes Lindre-Basse 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 01 43 42
English :
Ella C Bernard is an artist who works with sculpture, moving images and textual forms. Her installations knot, tape, assemble and twist collected or salvaged objects, to which ceramic, metal or concrete elements are sometimes added. Rather than a simple aesthetic of recovery, his work reflects a desire to reappropriate spaces. Usually relegated to the invisible, industrial scraps and consumer products that are abandoned, rejected or destined for obsolescence reveal hidden or marginalized systems that nonetheless play an active part in organizing the flows (electrical, hydraulic or telecommunication) that sustain our contemporary society.
For the residency at Lindre-Basse, straps, ropes and tires are put back into the circuit. The installations experiment with the strength of the material, in its twisting and stretching, but also with a certain fragility in the way they are hung.
The artist residency program is organized in collaboration with the Parc Naturel Régional de Lorraine and the commune of Lindre-Basse.
German :
Ella C Bernard ist eine Künstlerin, die sich mit Skulpturen, bewegten Bildern und Textformen beschäftigt. In ihren Installationen verknotet, verklebt, montiert und verdreht sie gesammelte oder wiederverwertete Objekte, zu denen manchmal auch Elemente aus Keramik, Metall oder Beton hinzugefügt werden. Seine Arbeit ist nicht nur eine einfache Ästhetik der Wiederverwertung, sondern auch der Wunsch, sich Räume wieder anzueignen. Industrieabfälle und Konsumgüter, die normalerweise ins Unsichtbare verbannt werden, offenbaren verborgene oder marginalisierte Systeme, die jedoch aktiv an der Organisation der (elektrischen, hydraulischen oder Telekommunikations-)Ströme beteiligt sind, die unsere heutige Gesellschaft tragen.
Für den Aufenthalt in Lindre-Basse werden Gurte, Seile und Reifen wieder in Umlauf gebracht. Die Installationen experimentieren mit der Widerstandskraft des Materials in Form von Verdrehungen und Dehnungen, aber auch mit einer gewissen Form von Zerbrechlichkeit in ihren Aufhängungen.
Das Artist-in-Residence-Programm wird in Zusammenarbeit mit dem Parc Naturel Régional de Lorraine und der Gemeinde Lindre-Basse organisiert.
Italiano :
Ella C Bernard è un’artista che lavora con la scultura, le immagini in movimento e le forme testuali. Le sue installazioni annodano, fissano con nastro adesivo, assemblano e attorcigliano oggetti raccolti o di recupero, aggiungendo talvolta elementi in ceramica, metallo o cemento. Piuttosto che una semplice estetica di recupero, il suo lavoro riflette il desiderio di riappropriarsi degli spazi. Solitamente relegati all’invisibilità, gli scarti industriali e i prodotti di consumo abbandonati, scartati o destinati all’obsolescenza rivelano sistemi nascosti o emarginati che tuttavia svolgono un ruolo attivo nell’organizzazione dei flussi (elettrici, idraulici o di telecomunicazione) alla base della nostra società contemporanea.
Per la residenza a Lindre-Basse, cinghie, corde e pneumatici vengono rimessi in circolazione. Le installazioni sperimentano la forza del materiale, nella sua torsione e allungamento, ma anche una certa fragilità nel modo in cui vengono appese.
Il programma di residenza per artisti è organizzato in collaborazione con il Parc Naturel Régional de Lorraine e il comune di Lindre-Basse.
Espanol :
Ella C Bernard es una artista que trabaja con escultura, imágenes en movimiento y formas textuales. Sus instalaciones anudan, encintan, ensamblan y retuercen objetos recogidos o recuperados, a los que a veces añade elementos de cerámica, metal u hormigón. Más que una simple estética del salvamento, su obra refleja el deseo de reapropiarse de los espacios. Habitualmente relegados a lo invisible, los residuos industriales y los productos de consumo abandonados, rechazados o destinados a la obsolescencia revelan sistemas ocultos o marginales que, sin embargo, desempeñan un papel activo en la organización de los flujos (eléctricos, hidráulicos o de telecomunicaciones) que sustentan nuestra sociedad contemporánea.
Para la residencia de Lindre-Basse, se vuelven a poner en circulación correas, cuerdas y neumáticos. Las instalaciones experimentan con la fuerza del material, en su torsión y estiramiento, pero también con cierta fragilidad en la forma de colgarlas.
El programa de residencias artísticas está organizado en colaboración con el Parc Naturel Régional de Lorraine y el municipio de Lindre-Basse.
