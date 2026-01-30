Ouverture d’atelier Luce Terrasson Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 15:00 – 16:00

Gratuit : oui gratuit Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

LE PAVILLON, espace dédié aux arts visuels, accueille Luce Terrasson, artiste multimédia en résidence. »Je lis et j’observe. J’aime me tenir un peu à distance. J’écris et note beaucoup de chose, mes notes se mélangent, et je finis systématiquement par les perdre… mais j’y tiens. Mes changements d’activités m’obligent à prendre du recul. J’ai besoin de laisser reposer longtemps, de voir si ce que je crée continue de m’habiter ou pas, pour cela je dois changer de regard.Je fais beaucoup de choses de façon instinctive, en brouillon, à la pelle. Ensuite, je reviens dessus plusieurs fois, je les relie à d’autres pièces, d’autres textes. Je me lance souvent dans des pratiques que je ne maîtrise pas : ne pas tout à fait savoir où je vais m’aide à rester ouverte, sans attentes trop figées. C’est une façon pour moi de laisser les pièces s’incarner par elles-mêmes. C’est ma manière de pratiquer ce que Anna-Lowenhaupt Tsing nomme « l’art d’observer » et ce que Baptiste Morizot appelle le « pistage sensible ».Luce Terrasson

Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire 44980



Afficher la carte du lieu Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière et trouvez le meilleur itinéraire

