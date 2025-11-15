Ouverture d’Ateliers d’Artistes Avignon

Ouverture d’Ateliers d’Artistes

Divers lieux Avignon et alentours Avignon Vaucluse

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

Evénement annuel du 3e week-end de novembre, ayant pour objectif la promotion des artistes locaux et la création artistique. Il a aussi pour but d’établir des relations entre les artistes et le public et de faire découvrir leurs univers.

Divers lieux Avignon et alentours Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur ap84007@gmail.com

English : Open House at Artists’ Studios in and around Avignon

Artists in and around Avignon open the doors to their studios durnig the entire weekend. They invite the general public to come in ans see their world of ceramics-making, sculpture, photography and other …

German : Offene Künstlerateliers Avignon und Umgebung

Jährliche Veranstaltung mit dem Ziel, lokale Künstler und das Kunstschaffen zu fördern. Dabei sollen auch Beziehungen zwischen den Künstlern und dem Publikum aufgebaut werden, das hier die Welten der Künstler entdecken kann.

Italiano : Porte aperte dei Laboratori di Artisti Avignone e dintorni

Gli artisti aprono le porte dei loro studi in città e nei comuni circostanti. Durante questo week-end, il pubblico è invitato a entrare nei segreti di fabbricazione e nell’universo di questi ceramisti, scultori, fotografi…

Espanol : Puertas abiertas de los Talleres de Artistas Aviñón y los alrededores

Los artistas de la ciudad y de los municipios de los alrededores abren las puertas de sus talleres. Durante este fin de semana, se invita al público a entrar en los secretos de fabricación y el universo que nos muestran estos ceramistas, escultores, fotógrafos, etc.

