Ouverture d’ateliers d’artistes et artisans d’art Carnac

Ouverture d’ateliers d’artistes et artisans d’art Carnac samedi 25 octobre 2025.

Ouverture d’ateliers d’artistes et artisans d’art

Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26

Les artistes de Carnac vous ouvrent les portes de leur atelier durant un week-end. Une opportunité pour découvrir

– l’univers d’une cinquantaine d’artistes et artisans d’art,

– leurs créations céramique, peinture, gravure, cyanotype, modelage, sculpture, dorure, mosaïque, arts graphiques, photographie…

– leur savoir-faire à travers des démonstrations et présentations.

Point d’information les 25 et 26 octobre à la Maison Saget (Carnac ville).

Contact 06 01 09 80 18 Virginie Panier Des Touches, Présidente de l’association .

Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 01 09 80 18

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ouverture d’ateliers d’artistes et artisans d’art Carnac a été mis à jour le 2025-09-19 par OT DE CARNAC