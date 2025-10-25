Ouverture d’ateliers d’artistes et artisans d’art Carnac
Ouverture d’ateliers d’artistes et artisans d’art Carnac samedi 25 octobre 2025.
Ouverture d’ateliers d’artistes et artisans d’art
Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
Date(s) :
2025-10-25 2025-10-26
Les artistes de Carnac vous ouvrent les portes de leur atelier durant un week-end. Une opportunité pour découvrir
– l’univers d’une cinquantaine d’artistes et artisans d’art,
– leurs créations céramique, peinture, gravure, cyanotype, modelage, sculpture, dorure, mosaïque, arts graphiques, photographie…
– leur savoir-faire à travers des démonstrations et présentations.
Point d’information les 25 et 26 octobre à la Maison Saget (Carnac ville).
Contact 06 01 09 80 18 Virginie Panier Des Touches, Présidente de l’association .
Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 01 09 80 18
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ouverture d’ateliers d’artistes et artisans d’art Carnac a été mis à jour le 2025-09-19 par OT DE CARNAC