Ouverture de la bibliothèque historique des Amis de Lambersart Devant le Centre de Gaulle et le Syndicat d’Initiative Lambersart vendredi 19 septembre 2025.

Ouverture de la bibliothèque historique des Amis de Lambersart Vendredi 19 septembre, 14h00 Devant le Centre de Gaulle et le Syndicat d'Initiative

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Première permanence mensuelle de la nouvelle bibliothèque d’histoire locale et régionale dans le pavillon du Syndicat d’Initiative Les Amis de Lambersart, association centenaire. Livres et documents à consulter sur place. La salle de lecture peut accueillir jusqu’à 8 personnes avec les deux bibliothécaires. Pavillon au 162 rue de la Carnoy à l’angle de la rue des Flandres.

Devant le Centre de Gaulle et le Syndicat d’Initiative 162-164 rue de la Carnoy Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France 03 20 08 44 44 https://www.lambersart.fr Départ du pavillon SI- tour du Château Bonte (CDG)- tour du château du Pré Fleuri (mairie)- parc des Charmettes- avenue de Verdun (maisons art déco)- blason ville- place de la Victoire (monument aux morts)- avenue Clemenceau (villas) parking au lieu de départ – proche de la station de métro « Pont Supérieur » (ligne 2) et de l’arrêt du bus 10 « Lambersart Hôtel de Ville »

