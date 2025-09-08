Ouverture de la bibliothèque le 1er dimanche du mois Soissons
Ouverture de la bibliothèque le 1er dimanche du mois Soissons dimanche 1 février 2026.
Ouverture de la bibliothèque le 1er dimanche du mois
1 rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Le premier dimanche de chaque mois, la bibliothèque est ouverte au public de 14h à 18h.
Accès libre et gratuit.
1 rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France rnattier@agglo-soissonnais.com
English :
On the first Sunday of each month, the library is open to the public from 2pm to 6pm.
Free admission.
German :
Am ersten Sonntag jedes Monats ist die Bibliothek von 14:00 bis 18:00 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich.
Der Zugang ist frei und kostenlos.
Italiano :
La prima domenica di ogni mese la biblioteca è aperta al pubblico dalle 14.00 alle 18.00.
Ingresso libero.
Espanol :
El primer domingo de cada mes, la biblioteca está abierta al público de 14.00 a 18.00 horas.
Entrada gratuita.
