Ouverture de la boutique du Tissage du Ronchay Tissage du Ronchay Luneray

Ouverture de la boutique du Tissage du Ronchay

Tissage du Ronchay 13 rue des Poitreaux Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 10:00:00

fin : 2025-11-17 16:00:00

Date(s) :

2025-11-10 2025-11-17 2025-11-24

Ouverture de notre magasin d’usine tous les lundis du mois de novembre !

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de notre magasin d’usine dédié à nos créations en lin et jute, entièrement fabriquées dans notre dernier atelier de tissage artisanal.

Venez découvrir nos tissus au mètre, nos collections uniques, issues d’un savoir-faire traditionnel et de matières naturelles d’exception.

Chaque pièce raconte l’histoire du fil, du geste et de la nature, et tissée avec soin dans notre atelier et proposée directement du producteur à vous! .

Tissage du Ronchay 13 rue des Poitreaux Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 30 01 contact@tissageduronchay.fr

L’événement Ouverture de la boutique du Tissage du Ronchay Luneray a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Terroir de Caux