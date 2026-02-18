Ouverture de la boutique en ville Assajuco Sarrebourg
Ouverture de la boutique en ville Assajuco Sarrebourg mercredi 4 mars 2026.
Ouverture de la boutique en ville Assajuco
rue Erckmann Chatrian Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-03-04 13:30:00
fin : 2026-03-27 17:00:00
Date(s) :
2026-03-04 2026-03-14
Emmaüs Sarrebourg organise une vente de solidarité dans la boutique en ville , rue Erckmann Chatrian à Sarrebourg.Tout public
0 .
rue Erckmann Chatrian Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 86 84 98 contact@assajuco.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Emmaus Sarrebourg organizes a solidarity sale in la boutique en ville , rue Erckmann Chatrian in Sarrebourg.
L’événement Ouverture de la boutique en ville Assajuco Sarrebourg a été mis à jour le 2026-02-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG