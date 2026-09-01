Ouverture de la boutique « Sur les traces de Louis de Funès » et balade – Journées Européennes du Patrimoine Le Cellier
samedi 19 septembre 2026 · Le Cellier
Informations pratiques
Le Cellier
Ouverture de la boutique « Sur les traces de Louis de Funès » et balade – Journées Européennes du Patrimoine
Bourg Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !
– Ouverture de la boutique « Sur les Traces de Louis de Funès »
L’association Sur les Traces de Louis de Funès vous ouvre les portes de son local situé dans le bourg du Cellier :
Samedi 19 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
Dimanche 20 septembre de 14 h 30 à 18 h
– Balade gratuite « Sur les Traces de Louis de Funès » :
Dimanche 20 septembre de 15 h à 17 h, au départ de l’église Saint Martin.
Sur réservation par mail. .
Bourg Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire surlestracesdelouis@outlook.fr
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English :
On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!
L’événement Ouverture de la boutique « Sur les traces de Louis de Funès » et balade – Journées Européennes du Patrimoine Le Cellier a été mis à jour le 2026-09-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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