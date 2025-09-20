Ouverture de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor et de ses chapelles Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor Nîmes

Ouverture de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor et de ses chapelles Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor

La façade romane est actuellement en cours de restauration, mais l’église demeure un magnifique témoignage de l’art religieux du 19e siècle et ouvre exceptionellement la chapelle des Martyrs et la chapelle des Evêques.

L’architecte diocésain Henry Révoil a signé le réaménagement intérieur dans un élégant style néo-roman.

Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor 9 rue Saint-Castor, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie

