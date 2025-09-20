OUVERTURE DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-VERAN Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran Cavaillon

OUVERTURE DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME ET SAINT-VERAN Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran Cavaillon samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

OUVERTURE DE LA CATHEDRALE DE CAVAILLON

A l’occasion des Journées du Patrimoine la Cathédrale sera ouverte durant tout le week-end aux visiteurs. L’occasion de (re)découvrir les derniers travaux de restauration.

Visites libres de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Une visite commentée sur l’architecture romane de la Cathédrale est programmée à 14h, RDV sur le parvis

Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran Place Voltaire, 84300 Cavaillon, France Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cavaillon.fr/la-cathédrale.html La cathédrale, située au cœur de la vieille ville, remonte au Moyen Âge. L’édifice primitif de la fin du XIe siècle fut agrandi au siècle suivant pour atteindre les dimensions actuelles.

On peut admirer de nombreuses œuvres peintes dans les chapelles latérales : Daret, Nicolas et Pierre Mignard ou encore Parrocel. Son cloître, havre de paix et de fraîcheur, originellement situé entre l’église cathédrale et celle des chanoines – aujourd’hui disparue – fut construit dès le début du XIIIe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

Service Patrimoine et Musées de la Ville de Cavaillon