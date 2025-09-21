Ouverture de la chapelle de la Sorbonne au public ! Chapelle de la Sorbonne Paris

Ouverture de la chapelle de la Sorbonne au public ! Chapelle de la Sorbonne Paris dimanche 21 septembre 2025.

Ouverture de la chapelle de la Sorbonne au public ! Dimanche 21 septembre, 14h00 Chapelle de la Sorbonne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Au cœur du quartier latin animé par les étudiants de Paris se dresse le symbole de la plus vieille université de France, le dôme de la chapelle de la Sorbonne. Point de repère majeur de l’architecture religieuse classique française dans ce quartier étudiant par excellence, la chapelle Sainte-Ursule de la Sorbonne (ou chapelle de la Sorbonne) est aujourd’hui l’un des bâtiments les plus emblématiques de Paris. Conçue par les artistes les plus talentueux de leur temps, elle abrite des trésors insoupçonnés et constitue un témoin unique de l’architecture du Paris du XVIIe siècle.

Le dimanche de 14h à 16h, présence de la conservatrice en chef de la Ville de Paris qui pourra vous donner les clefs pour comprendre les enjeux de la restauration de ce lieu et vous dévoiler certains de ses secrets, dont ceux du tombeau du Cardinal de Richelieu.

Détails, conditions et informations sur la visite de la Sorbonne incluant la chapelle sur : www.sorbonne.fr

Chapelle de la Sorbonne Place de la Sorbonne 75005 Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« link »: « http://www.sorbonne.fr »}]

Au cœur du quartier latin animé par les étudiants de Paris se dresse le symbole de la plus vieille université de France, le dôme de la chapelle de la Sorbonne. Point de repère majeur de religieuse ce…

© Clement Dorval / Ville de Paris