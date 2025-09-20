Ouverture de la Chapelle de Turlande Chapelle Notre-Dame de Turlande Paulhenc

Ouverture de la Chapelle de Turlande 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame de Turlande Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Ouverture et visite de la Chapelle de Turlande à Paulhenc à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025.

Pendant deux jours, venez découvrir l’intérieur de la Chapelle de Turlande.

Ouverture et visite par les membres de l’association.

Chapelle Notre-Dame de Turlande Route de Turlande, 15230 Paulhenc, France Paulhenc 15230 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471233135 https://les-amis-de-turlande.fr Chapelle castrale construite au XIIIe siècle (en 1275, à côté du château), consolidée en 1425 et devenue centre de pèlerinage au XIXe siècle.

©Office de tourisme de Pierrefort