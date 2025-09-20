Ouverture de la chapelle des Oblates de l’Assomption Chapelle des Oblates de l’Assomption / Chapelle d’Alzon Nîmes

Ouverture de la chapelle des Oblates de l’Assomption 20 et 21 septembre Chapelle des Oblates de l’Assomption / Chapelle d’Alzon Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les Oblates de l’Assomption proposent de visiter l’intérieur de leur chapelle à l’architecture remarquable et le lieu de mémoire où reposent les corps d’Emmanuel d’Alzon et de Marie Correnson, les deux personnalités à l’origine de l’ordre.

Chapelle des Oblates de l’Assomption / Chapelle d’Alzon 28 rue séguier, 30000 Nîmes Nîmes 30011 Les Carmes Gard Occitanie

© Soeur des Oblates des l’Assomption