Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet Chapelle des Templiers Aragnouet

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la chapelle, appartenant autrefois aux Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, est remarquable par son architecture romane. Sa situation auprès des cols frontaliers en a fait un lieu très fréquenté au Moyen Âge par les pèlerins.

Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .

A UNESCO World Heritage site, the chapel, once belonging to the Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, is remarkable for its Romanesque architecture. Its location near the border passes made it a popular place for pilgrims in the Middle Ages.

Die Kapelle, die einst den Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jerusalem gehörte, wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt und ist aufgrund ihrer romanischen Architektur bemerkenswert. Ihre Lage an den Grenzpässen machte sie im Mittelalter zu einem von Pilgern stark frequentierten Ort.

Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, la cappella, un tempo appartenuta agli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, è notevole per la sua architettura romanica. La sua posizione vicino ai valichi di frontiera la rese un luogo popolare per i pellegrini nel Medioevo.

Patrimonio mundial de la UNESCO, la capilla, que perteneció a los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, destaca por su arquitectura románica. Su ubicación cerca de los pasos fronterizos la convirtió en un lugar popular para los peregrinos en la Edad Media.

