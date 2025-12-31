Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet Devant la chapelle des Templiers Aragnouet

Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la chapelle, appartenant autrefois aux Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, est remarquable par son architecture romane. Sa situation auprès des cols frontaliers en a fait un lieu très fréquenté au Moyen Âge par les pèlerins.

English :

A UNESCO World Heritage site, the chapel, once belonging to the Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, is remarkable for its Romanesque architecture. Its location near the border passes made it a popular place for pilgrims in the Middle Ages.

