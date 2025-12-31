Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet Devant la chapelle des Templiers Aragnouet
Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet Devant la chapelle des Templiers Aragnouet mardi 17 février 2026.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 15:00:00
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la chapelle, appartenant autrefois aux Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, est remarquable par son architecture romane. Sa situation auprès des cols frontaliers en a fait un lieu très fréquenté au Moyen Âge par les pèlerins.
Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .
Devant la chapelle des Templiers ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
English :
A UNESCO World Heritage site, the chapel, once belonging to the Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, is remarkable for its Romanesque architecture. Its location near the border passes made it a popular place for pilgrims in the Middle Ages.
