Ouverture de la Chapelle du Fay Sainte-Marie-des-Champs

Rue du Vieux Sainte-Marie Sainte-Marie-des-Champs Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

La Chapelle du Fay a été restaurée, à l’exception des statues et de la toile du retable en raison d’un coût de restauration très onéreux. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Chapelle du Fay sera ouverture au public le samedi. Pour cette occasion, deux concerts seront donnés par le groupe Ensemble Vocal LUGUS à 14h et 15h30. .

Rue du Vieux Sainte-Marie Sainte-Marie-des-Champs 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 62 28

