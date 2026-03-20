Ouverture de la chapelle du Marlenberg Marlenheim
Ouverture de la chapelle du Marlenberg Marlenheim mercredi 1 avril 2026.
Ouverture de la chapelle du Marlenberg
Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-01
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-01
Située sur le chemin de Croix (un des plus beaux du XVIIIe siècle en Alsace), cette chapelle qui date de 1683 est pourvue d’un toit à bulbe recouvert d’ardoises.
Magnifique panorama sur la plaine et sur la Cathédrale de Strasbourg par beau temps. 0 .
Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 80 04 43
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English :
L’événement Ouverture de la chapelle du Marlenberg Marlenheim a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble