Ouverture de la chapelle du Marlenberg

Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-01

Située sur le chemin de Croix (un des plus beaux du XVIIIe siècle en Alsace), cette chapelle qui date de 1683 est pourvue d’un toit à bulbe recouvert d’ardoises.

Magnifique panorama sur la plaine et sur la Cathédrale de Strasbourg par beau temps. 0 .

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 80 04 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ouverture de la chapelle du Marlenberg Marlenheim a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble