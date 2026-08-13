Ouverture de la chapelle du pavillon Dormois, Pavillon Dormois, Tonnerre

Informations pratiques

Ouverture de la chapelle du pavillon Dormois Dimanche 20 septembre, 10h00 Pavillon Dormois Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ouverture de la chapelle du pavillon Dormois. Construit de plan en U, le bâtiment comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un étage de comble avec lucarnes. Il est couvert d’un toit à longs pans à croupes en ardoise. L’entrée du pavillon, située sur la façade antérieure, est marquée par un corps en avancée avec porche néo-grec à pilastres, entablement à triglyphes et fronton triangulaire. A l’aplomb du porche, l’horloge est surmontée d’un campanile à petit toit en pavillon en zinc. La chapelle se trouvait dans l’axe de cette entrée, qui séparait ainsi l’aile des hommes au sud et celle des femmes au nord.

Exposition inédite de tableaux de Jean-Louis BOUCHEZ « période Tunisienne » avec médiation culturelle enfant et famille, chapelle du pavillon Dormois.

Pavillon Dormois Centre Hospitalier du Tonnerrois, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Le Pavillon Dormois a été construit à l’Est du château des comtes de Tonnerre, acquis en 1837. Il était prévu à l’origine de réaménager le château, mais il sera finalement détruit pour laisser place au bâtiment actuel, édifié à partir de 1850. Les pierres du château serviront à la fondation du nouvel établissement, les tomettes seront placées dans le grenier du pavillon Dormois et les poutres de chêne qui constituaient la charpente du château serviront de pilotis au pavillon Dormois construit en partie sur les anciens fossés de la ville. Le bâtiment a été conçu par l’architecte Louis François Perruchon Parking

Ouverture de la chapelle du pavillon Dormois. Construit de plan en U, le bâtiment comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un étage de comble avec lucarnes. Il est couvert…

©Centre hospitalier du Tonnerrois