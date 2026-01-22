Ouverture de la chapelle Notre-Dame de Pitié pour la Sant-Valentin Chapelle Notre-Dame de Pitié Trouville-sur-Mer

Ouverture de la chapelle Notre-Dame de Pitié pour la Sant-Valentin

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

À l’occasion de la Saint-Valentin, la chapelle Notre-Dame de Pitié ouvre exceptionnellement ses portes aux amoureux. Rendez-vous le samedi 14 février 2026, de 14h30 à 17h00. Une rose rouge sera offerte à chaque amoureux ou amoureuse.

Nichée au cœur du quartier Bonsecours, cette chapelle chargée d’émotion raconte une véritable histoire d’amour et de foi. Construite à la fin du XVIᵉ siècle par Guillaume Croix en remerciement à la Vierge pour son mariage, elle est restée au fil des siècles entre les mains de ses descendants, qui ont veillé à son entretien et à sa reconstruction.

Lieu symbolique dédié aux amoureux, la chapelle ne pouvait que s’associer à la journée de la Saint-Valentin. Tous les couples sont invités à venir célébrer leur amour dans ce cadre intime et chargé d’histoire.

Une rose rouge sera offerte à chaque amoureux ou amoureuse.

To mark Valentine’s Day, the Notre-Dame de Pitié chapel is opening its doors to lovers. Come along on Saturday 14 February 2026, from 2.30pm to 5pm. A red rose will be offered to each lover.

