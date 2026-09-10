AGENDA · La Chevrolière
Ouverture de la chapelle Notre-Dame-des-Ombres, 44118 La Chevrolière, La Chevrolière
dimanche 20 septembre 2026 · 44118 La Chevrolière · La Chevrolière
Informations pratiques
Ouverture de la chapelle Notre-Dame-des-Ombres Dimanche 20 septembre, 12h00 44118 La Chevrolière Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Portes ouvertes de la Chapelle Notre-Dame-des-Ombres dimanche 20 septembre de 12h à 16h au lieu-dit Les Huguetières.
44118 La Chevrolière 44118 La Chevrolière 44118 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Portes ouvertes de la chapelle Notre-Dame-des-Ombres dimanche 20 septembre de 12h à 16h au lieu-dit Les Huguetières.
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