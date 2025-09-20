Ouverture de la chapelle Saint-Eustache Chapelle Saint-Eustache Saint-Étienne-en-Coglès

Ouverture de la chapelle Saint-Eustache 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Eustache Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la chapelle Saint-Eustache, ouverte spécialement pour l’occasion !

Érigée probablement à l’emplacement d’une autre chapelle, cet édifice, datant de 1623, attirait autrefois une foule de fidèles le Vendredi-Saint. À l’époque, une statue en bois très ancienne y était vénérée.

Une visite guidée flash gratuite vous sera également proposée le samedi à 10h30 par Julien de l’Office de Tourisme.

Durée : 30 min

Visite libre de l’intérieur de la chapelle le reste du week-end

Erigée probablement à l'emplacement d'une autre chapelle, cet édifice datant de 1623, attirait autrefois une foule de fidèles le Vendredi Saint. A l'époque, une statue en bois très ancienne y était vénérée. A proximité directe de la sortie 30 sur l'A84 – Pour vous rendre à la Chapelle Saint-Eustache, prenez la route de Fougères. Première route à gauche après le passage de l'A84.

© Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne