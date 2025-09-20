OUVERTURE DE LA CHAPELLE SAINT-JACQUES Chapelle saint-jacques Cavaillon

OUVERTURE DE LA CHAPELLE SAINT-JACQUES Chapelle saint-jacques Cavaillon samedi 20 septembre 2025.

POUR LES JOURNEES DU PATRIMOINE, VENEZ (RE) DECOUVRIR LA PETITE CHAPELLE EN HAUT DE LA COLLINE. LE LIEU EST UN VERITABLE HAVRE DE PAIX ET LA VUE LA HAUT Y EST MAGNIFIQUE

Ouverture samedi 20 et dimanche 21 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Chapelle saint-jacques Colline Saint-Jacques, 84300 Cavaillon, Provence-Alpes-Côte d’azur Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 72 26 86 http://www.cavaillon.fr Chapelle romane, édifiée à l’emplacement d’un ancien temple romain selon la tradition et agrandie au XVIème et XVIIème siècle de deux travées et d’un ermitage. Depuis la colline, on peut observer Cavaillon et le paysage dans lequel s’inscrit la ville. Se garer sur le parking de la colline Saint-Jacques et suivre à pied la direction « table d’orientation ».

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Cavaillon