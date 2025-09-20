Ouverture de la chapelle Sainte-Aldegonde Chapelle Sainte Aldegonde Maubeuge

Ouverture de la chapelle Sainte-Aldegonde Chapelle Sainte Aldegonde Maubeuge samedi 20 septembre 2025.

Ouverture de la chapelle Sainte-Aldegonde 20 et 21 septembre Chapelle Sainte Aldegonde Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Explication du parcours de la fondatrice de Maubeuge avec possibililté d’y trouver la cameline, la terrine le fromage et la bière de Sainte Aldegonde.

L’association Chapelle Sainte-Aldegonde vous accueille à l’endroit où, au VIIème siècle, la patronne de Maubeuge s’est installée fuyant Cousolre. Ce sera l’occasion d’apprendre ou de redécouvrir le parcours de la fondatrice de Maubeuge et de profiter accessoirement du pain Cameline, la terrine, le fromage ainsi que de la bière blonde d’abbaye Sainte Aldegonde.

Chapelle Sainte Aldegonde rue du faubourg sainte-aldegonde Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France Chapelle sainte Aldegonde, fondatrice de la ville de Maubeuge parking à proximité; ouverture le premier samedi du mois

Explication du parcours de la fondatrice de Maubeuge avec possibililté d’y trouver la cameline, la terrine le fromage et la bière de Sainte Aldegonde.

Ville de Maubeuge