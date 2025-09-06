Ouverture de la cour du Manoir Saint-Jean Manoir Saint-Jean Mathieu

Ouverture de la cour du Manoir Saint-Jean Manoir Saint-Jean Mathieu samedi 6 septembre 2025.

Ouverture de la cour du Manoir Saint-Jean

Manoir Saint-Jean 7, rue Edouard-Legrand Mathieu Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-07 19:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Ce manoir en moellons de pierres calcaires a été reconstruit au 17e siècle à l’emplacement d’un manoir plus ancien. Il possède de belles lucarnes et une bretèche sur le pignon sud. Les façades et les toitures sont inscrites à l’inventaire des monuments historiques. La cour est accessible au public.

Ce manoir en moellons de pierres calcaires a été reconstruit au 17e siècle à l’emplacement d’un manoir plus ancien. Il possède de belles lucarnes et une bretèche sur le pignon sud. Les façades et les toitures sont inscrites à l’inventaire des monuments historiques. La cour est accessible au public. .

Manoir Saint-Jean 7, rue Edouard-Legrand Mathieu 14920 Calvados Normandie +33 6 72 83 77 34

English : Ouverture de la cour du Manoir Saint-Jean

This limestone manor house was rebuilt in the 17th century on the site of an earlier manor house. It features fine dormer windows and a bretèche on the south gable. The facades and roofs are listed as historic monuments. The courtyard is open to the public.

German : Ouverture de la cour du Manoir Saint-Jean

Dieses Herrenhaus aus Kalksteinbruchsteinen wurde im 17. Jahrhundert an der Stelle eines älteren Herrenhauses wiederaufgebaut. Es besitzt schöne Dachfenster und ein Bretèche auf dem Südgiebel. Die Fassaden und Dächer sind in das Inventar der historischen Denkmäler aufgenommen worden. Der Hof ist für die Öffentlichkeit zugänglich.

Italiano :

Questa casa padronale in pietra calcarea fu ricostruita nel XVII secolo sul sito di una casa padronale precedente. Presenta begli abbaini e una bretèche sul frontone sud. Le facciate e i tetti sono classificati come monumenti storici. Il cortile è aperto al pubblico.

Espanol :

Esta casa solariega de piedra caliza fue reconstruida en el siglo XVII en el emplazamiento de una casa solariega anterior. Tiene bonitas ventanas abuhardilladas y una bretèche en el hastial sur. Las fachadas y los tejados están catalogados como monumentos históricos. El patio está abierto al público.

L’événement Ouverture de la cour du Manoir Saint-Jean Mathieu a été mis à jour le 2025-08-14 par Conseil Départemental du Calvados