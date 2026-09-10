Ouverture de la Forge Cotrel, Forge Cotrel, Herblay-sur-Seine

Informations pratiques

Ouverture de la Forge Cotrel Samedi 19 septembre, 09h30, 14h30 Forge Cotrel Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Pénétrez dans l’antre du forgeron et découvrez l’art de transformer le métal. Le foyer de la forge sera rallumé pour assister à la démonstration du travail du forgeron.

Une sortie en famille qui ne laissera pas vos enfants indifférents !

Forge Cotrel 17 rue de Pontoise, 95220 Herblay-sur-Seine Herblay-sur-Seine 95220 ZAC de la Patte d’Oie Val-d’Oise Île-de-France

Pénétrez dans l’antre du forgeron et découvrez l’art de transformer le métal. Le foyer de la forge sera rallumé pour assister à la démonstration du travail du forgeron.

C. Cotrel