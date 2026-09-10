Ouverture de la Forge Cotrel, Forge Cotrel, Herblay-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Forge Cotrel · Herblay-sur-Seine
Informations pratiques
Ouverture de la Forge Cotrel Samedi 19 septembre, 09h30, 14h30 Forge Cotrel Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Pénétrez dans l’antre du forgeron et découvrez l’art de transformer le métal. Le foyer de la forge sera rallumé pour assister à la démonstration du travail du forgeron.
Une sortie en famille qui ne laissera pas vos enfants indifférents !
Forge Cotrel 17 rue de Pontoise, 95220 Herblay-sur-Seine Herblay-sur-Seine 95220 ZAC de la Patte d’Oie Val-d’Oise Île-de-France
Pénétrez dans l’antre du forgeron et découvrez l’art de transformer le métal. Le foyer de la forge sera rallumé pour assister à la démonstration du travail du forgeron.
C. Cotrel
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