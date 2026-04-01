Ouverture de la guinguette Impasse Matot Higuères-Souye
Ouverture de la guinguette Impasse Matot Higuères-Souye vendredi 17 avril 2026.
Higuères-Souye
Ouverture de la guinguette
Impasse Matot Brasserie Les Têtes Blanches Higuères-Souye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Restauration avec la ferme du Lasset et le FC Barinque .
Impasse Matot Brasserie Les Têtes Blanches Higuères-Souye 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 00 58 48 contact@brasserie-les-tetes-blanches.fr
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English : Ouverture de la guinguette
L’événement Ouverture de la guinguette Higuères-Souye a été mis à jour le 2026-04-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran