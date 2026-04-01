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Ouverture de la guinguette Impasse Matot Higuères-Souye

Ouverture de la guinguette Impasse Matot Higuères-Souye

Ouverture de la guinguette Impasse Matot Higuères-Souye vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Impasse Matot

Adresse : Brasserie Les Têtes Blanches

Ville : 64160 Higuères-Souye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-17T18:30:00

Fin : 2026-04-17T

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Higuères-Souye

Ouverture de la guinguette

Impasse Matot Brasserie Les Têtes Blanches Higuères-Souye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:30:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Restauration avec la ferme du Lasset et le FC Barinque   .

Impasse Matot Brasserie Les Têtes Blanches Higuères-Souye 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 00 58 48  contact@brasserie-les-tetes-blanches.fr

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English : Ouverture de la guinguette

L’événement Ouverture de la guinguette Higuères-Souye a été mis à jour le 2026-04-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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