Ouverture de la Maison d’Accueil Touristique de la Roche aux Fées

Essé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Samedi 4 avril sonne le lancement de la saison touristique de Roche aux Fées Communauté avec l’ouverture de la Maison d’Accueil Touristique située sur le site mégalithique de La Roche aux Fées à Essé. Partez à la découverte de l’un des dolmens les plus imposants d’Europe et prenez part aux nombreux évènements programmés par le service culture/tourisme.

La Maison d’Accueil Touristique sera ouvert

– les week-ends longs du printemps week-end de Pâques, week-end de la Pentecôte, ponts et jours fériés (sauf mercredi 1er mai)

– tous les jours en juillet et août

De 11h à 18h visites guidées à 11h30, 14h30 et 16h30.

La boutique de la Maison d’Accueil Touristique sera, quant à elle, ouverte tous les weekends ainsi que tous les jours durant les vacances scolaires printanières et estivales, tenue par l’association des amis de La Roche aux Fées et sa cinquantaine de bénévoles, mobilisés également lors des nombreux évènements proposés sur le site. .

Essé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87

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English :

L’événement Ouverture de la Maison d’Accueil Touristique de la Roche aux Fées Essé a été mis à jour le 2026-03-19 par Roche aux Fées Communauté