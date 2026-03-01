Ouverture de la Maison des Hommes et des Paysages Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson

Ouverture de la Maison des Hommes et des Paysages

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

2026-03-28

La Maison des Hommes et des Paysages rouvre ses portes avec quelques nouveautés !

Pour fêter l’ouverture du musée et venir découvrir ses nouveaux espaces, l’entrée à la Maison des Hommes et des Paysages sera gratuite et des visites thématiques, elles aussi gratuites, seront proposées :

– de 14h15 à 14h45 sur l’habitat morvandiau

– de 15h à 15h30 sur les Morvandelles

– de 15h45 à 16h15 sur les paysages du Morvan

– de 16h30 à 17h sur les évolutions contemporaines du Morvan .

Maison des Hommes et des Paysages D6 Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

