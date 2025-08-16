Ouverture de la Maison des Métiers d’Art à Laon Laon
Ouverture de la Maison des Métiers d’Art à Laon
1 rue Saint-Martin Laon Aisne
Début : 2025-08-16 09:30:00
fin : 2025-09-04 19:00:00
2025-08-16 2025-08-21 2025-08-23 2025-08-28 2025-08-30 2025-09-04 2025-09-06
Une bonne adresse pour des cadeaux originaux et précieux !
Le refuge du Petit-Saint-Vincent, écrin de la cité médiévale, accueille toute l’année de nombreux artisans au sein de la Maison des Métiers d’art; ils sauront vous faire partager leur passion de l’excellence et du beau au travers d’exposition de leurs réalisations et d’ateliers de démonstration !
RV dans les locaux du Petit-Saint-Vincent chaque jeudi (de 9h30 à 19h) chaque samedi (durant l’été) de 11h à 18h ! 0 .
1 rue Saint-Martin Laon 02000 Aisne Hauts-de-France lesmetiersdartdepicardie@gmail.com
English :
A good address for original and precious gifts!
German :
Eine gute Adresse für originelle und wertvolle Geschenke!
Italiano :
Un ottimo indirizzo per regali originali e preziosi!
Espanol :
¡Una gran dirección para regalos originales y preciosos!
