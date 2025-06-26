Ouverture de la Maison des Métiers d’Art à Laon Laon

Ouverture de la Maison des Métiers d’Art à Laon

1 rue Saint-Martin Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Une bonne adresse pour des cadeaux originaux et précieux !

Le refuge du Petit-Saint-Vincent, écrin de la cité médiévale, accueille toute l’année de nombreux artisans au sein de la Maison des Métiers d’art; ils sauront vous faire partager leur passion de l’excellence et du beau au travers d’exposition de leurs réalisations et d’ateliers de démonstration !

RV dans les locaux du Petit-Saint-Vincent chaque jeudi (de 9h30 à 19h), et chaque premier samedi du mois de 11h à 18h ! .

lesmetiersdartdepicardie@gmail.com

English :

A good address for original and precious gifts!

