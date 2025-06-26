Ouverture de la Maison des Métiers d’Art à Laon Laon
Ouverture de la Maison des Métiers d’Art à Laon Laon samedi 11 avril 2026.
Ouverture de la Maison des Métiers d’Art à Laon
1 rue Saint-Martin Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Une bonne adresse pour des cadeaux originaux et précieux !
Le refuge du Petit-Saint-Vincent, écrin de la cité médiévale, accueille toute l’année de nombreux artisans au sein de la Maison des Métiers d’art; ils sauront vous faire partager leur passion de l’excellence et du beau au travers d’exposition de leurs réalisations et d’ateliers de démonstration !
RV dans les locaux du Petit-Saint-Vincent chaque jeudi (de 9h30 à 19h), et chaque premier samedi du mois de 11h à 18h ! .
1 rue Saint-Martin Laon 02000 Aisne Hauts-de-France lesmetiersdartdepicardie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A good address for original and precious gifts!
L’événement Ouverture de la Maison des Métiers d’Art à Laon Laon a été mis à jour le 2025-06-26 par OT du Pays de Laon