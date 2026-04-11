Ouverture de la Maison d’été Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Ouverture de la Maison d’été

Saint-Florent-le-Vieil 1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion de l’ouverture de la première saison Maison d’été , ce samedi 11 avril, la Maison Julien Gracq vous invite à une journée remplie d’écriture, de conférence et de lecture musicale

La Maison Julien Gracq veut marquer l’ouverture de la première saison Maison d’été .

Et pour ce faire, le samedi 11 avril, elle vous a concocté un programme à la hauteur

De 10h à 12h Écrire ensemble

Participez à un atelier d’écriture avec Antonin Crenn, auteur en résidence.

Payant sur réservation contact@maisonjuliengracq.fr

De 13h30 à 18h Buvette de la Maison

L’occasion de trinquer ensemble au printemps.

De 14h à 14h45 Archipels

Vernissage de l’exposition Archipels qui présente une sélection d’oeuvres d’Alain Le Provost, collectionneur nantais.

Artistes exposés Jérémie Bennequin, Olivier Debré, Fred Deux, Damien Dion, Marcel Duchamp, Sharka Hyland, Francis Picabia, Claude Rutault, Élisabeth Tonnard, Christophe Viart, Emmanuelle Villard.

De 15h30 à 16h30 Correspondance Gracq-Breton

Cette rencontre est l’opportunité rêvée pour en apprendre plus sur les correspondances entre Julien Gracq et André Breton par Clément Gaësler, Laurent Doucet et Agnès Marcetteau- Paul.

Correspondances , d’André Breton et Julien Gracq, éditions Gallimard, 2025

De 17h à 17h45 Rue des Batailles

Lecture d’extraits du dernier roman par et de Antonin Crenn, Rue des Batailles , accompagné au violoncelle par Solène Comșa.

Rue des Batailles , d’Antonin Crenn, Actes Sud, 2026. .

Saint-Florent-le-Vieil 1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55 contact@maisonjuliengracq.fr

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English :

To mark the opening of the first Maison d’été season, on Saturday April 11, the Maison Julien Gracq invites you to a day of writing, lectures and musical readings

L’événement Ouverture de la Maison d’été Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges