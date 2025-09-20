Ouverture de la Maison diocésaine du Diocèse de Lyon Maison Saint-Jean-Baptiste Lyon

Ouverture de la Maison diocésaine du Diocèse de Lyon Maison Saint-Jean-Baptiste Lyon samedi 20 septembre 2025.

Ouverture de la Maison diocésaine du Diocèse de Lyon 20 et 21 septembre Maison Saint-Jean-Baptiste Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La Fondation Saint-Irénée est heureuse de vous accueillir dans ce lieu historique du centre de Lyon.

La « Nouvelle Manécanterie » a été conçue et partiellement réalisée par l’architecte Martin Decrénice à partir de 1768 à la demande des chanoines, comtes de Lyon. Les ailes Est et Sud de l’ancien cloître Saint-Jean furent abattues et l’on commença la construction du nouvel édifice. L’aile Ouest et l’ancienne manécanterie auraient du être détruits pour construire la deuxième partie du projet de Décrenice, l’aile ouest de la Nouvelle Manécanterie. Fort heureusement les travaux patinèrent à partir de 1781 et l’on abandonna la deuxième partie du projet ce qui sauva le batiment ancien.

Cet ensemble devait servir de résidence aux chanoines, comtes de Lyon; les chanoines avaient un accès direct à la cathédrale via le grand escalier.

Un des rares immeubles de Lyon entièrement construit en pierre de taille, il présente un bel escalier monumental et une salle capitulaire néo-classique.

La cour offre un apperçu inhabituel de la primatiale de Lyon: son côté sud! Dissimulé par les architectures de la Nouvelle Manécanterie et du Palais Saint-Jean, vous profiterez ainsi de ce point de vue caché.

Maison Saint-Jean-Baptiste 6 avenue Adolphe Max, 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478814815 https://lyon.catholique.fr Métro: Vieux Lyon, ligne D

Bus: 27, 31

Journées européennes du patrimoine 2025

Diocèse de Lyon