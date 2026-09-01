AGENDA · Dettwiller
Ouverture de la Maison du Patrimoine et de la Chaussure Dettwiller
samedi 19 septembre 2026 · Dettwiller
Informations pratiques
Dettwiller
Ouverture de la Maison du Patrimoine et de la Chaussure
2a rue du Moulin Dettwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites commentées, démonstrations et exposition. .
2a rue du Moulin Dettwiller 67490 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 67 36 97 maisondupatrimoine.dettwiller@gmail.com
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English :
L’événement Ouverture de la Maison du Patrimoine et de la Chaussure Dettwiller a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région