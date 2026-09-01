Informations pratiques

Dettwiller

Ouverture de la Maison du Patrimoine et de la Chaussure

2a rue du Moulin Dettwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites commentées, démonstrations et exposition. .

2a rue du Moulin Dettwiller 67490 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 67 36 97 maisondupatrimoine.dettwiller@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ouverture de la Maison du Patrimoine et de la Chaussure Dettwiller a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région