Ouverture de la maison syndicale des mineurs Maison Syndicale Lens

Ouverture de la maison syndicale des mineurs Maison Syndicale Lens samedi 20 septembre 2025.

Ouverture de la maison syndicale des mineurs 20 et 21 septembre Maison Syndicale Pas-de-Calais

Gratuit, accès libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Derrière sa façade imposante et colorée se cache un lieu au passé aussi riche que mouvementé. Si l’activité syndicale n’y a plus cours, la maison syndicale des mineurs renoue aujourd’hui avec l’une de ses vocations premières : être un espace ouvert à toutes et à tous. Elle reprend vie au fil des initiatives culturelles, sportives, patrimoniales et en lien avec les mutations du territoire. En franchissant les quelques marches de son perron, vous découvrirez une multitude d’activités pensées pour tous les âges, qui invitent à explorer l’histoire du lieu et à mieux com prendre les trésors de l’agglomération. Alors, on entre ?

Maison Syndicale 32 Rue Casimir Beugnet, 62300 Lens, France Lens 62300 Centre-Ville Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321676666 https://tourisme-lens.fr/fiche/la-maison-syndicale Cet ensemble constitue l’une des trois maisons syndicales de mineurs en France, avec Montceau-les-Mines et Carmaux, un lieu de mémoire des luttes ouvrières des mineurs du Pas-de-Calais. L’ensemble, reconstruit et inauguré en 1926, comprend une salle de spectacle, un jardin Art Déco et des bureaux et salles de réunion. La façade principale est surmontée d’un fronton représentant un mineur au travail.

La Maison Syndicale abrite aujourd’hui le siège du Pays d’art et d’histoire ainsi que l’association Euralens et le Pôle Métropolitain de l’Artois. Elle accueille des expositions temporaires.

Derrière sa façade imposante et colorée se cache un lieu au passé aussi riche que mouvementé. Si l’activité syndicale n’y a plus cours, la maison syndicale des mineurs renoue aujourd’hui avec l’une :…

© Pah / CALL