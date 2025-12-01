Ouverture de la Patinoire de Sézanne

Halle de Sézanne Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-12-20

Tout public

Comme chaque année, la patinoire de Sézanne s’installe sous la Halle de Sézanne pour tous et toutes pendant toutes les vacances scolaires. L’entrée et la location des patins sont gratuites.

• SAMEDI 20 DÉCEMBRE 2025

De 15h00 à 19h00 puis de 20h30 à 22h00

• DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 2025

De 10h00 à 12h00, de 15h00 à 19h00 puis de 20h30 à 22h00

• LUNDI 22 DÉCEMBRE 2025

De 10h00 à 12h00 puis de 15h00 à 19h00

• MARDI 23 DÉCEMBRE 2025

De 10h00 à 12h00 puis de 15h00 à 19h00

• MERCREDI 24 DÉCEMBRE 2025

De 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00

• JEUDI 25 DÉCEMBRE 2025

De 17h00 à 19h00

• VENDREDI 26 DÉCEMBRE 2025

De 10h00 à 12h00, de 15h00 à 19h00 puis de 20h30 à 22h00

• SAMEDI 27 DÉCEMBRE 2025

De 10h00 à 12h00, de 15h00 à 19h00 puis de 20h30 à 22h00

• DIMANCHE 28 DÉCEMBRE 2025

De 10h00 à 12h00 puis de 15h00 à 19h00

• LUNDI 29 DÉCEMBRE 2025

De 10h00 à 12h00 puis de 15h00 à 19h00

• MARDI 30 DÉCEMBRE 2025

De 10h00 à 12h00 puis de 15h00 à 19h00

• MERCREDI 31 DÉCEMBRE 2025

De 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 17h00

• JEUDI 1er JANVIER 2026

De 17h00 à 19h00

• VENDREDI 2 JANVIER 2026

De 10h00 à 12h00; de 15h00 à 19h00 puis de 20h30 à 22h00

• SAMEDI 3 JANVIER 2026

De 10h00 à 12h00 puis de 15h00 à 19h00 .

Halle de Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est

English : Ouverture de la Patinoire de Sézanne

L’événement Ouverture de la Patinoire de Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme de Sézanne et sa région