Ouverture de la pêche 2026

Route des Farnaults Villemurlin Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 07:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

C’est parti pour une nouvelle saison, rendez-vous le 7 mars !

Venez nombreux et n’hésitez pas à partager.

Restauration et buvette sur place 7 .

Route des Farnaults Villemurlin 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 67 48 71 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ouverture de la pêche 2026 Villemurlin a été mis à jour le 2026-03-01 par OT SULLY-SUR-LOIRE