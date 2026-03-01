Ouverture de la pêche 2026 Villemurlin
Ouverture de la pêche 2026 Villemurlin samedi 7 mars 2026.
Route des Farnaults Villemurlin Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-07 07:00:00
fin : 2026-03-07
C’est parti pour une nouvelle saison, rendez-vous le 7 mars !
Venez nombreux et n’hésitez pas à partager.
Restauration et buvette sur place 7 .
Route des Farnaults Villemurlin 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 67 48 71 58
